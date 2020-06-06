Серьезные послабления: в регионах страны вновь открываются общественные пространства

В российских регионах продолжают ослаблять ограничения по коронавирусу. В Сочи с 6 июня открылись первые 20 пляжей, жителям города также разрешили посещать парки и заниматься спортом на улице.

В Санкт-Петербурге со следующей недели возобновят работу непродовольственные магазины вне торговых центров с отдельным входом, чья площадь составляет не более 400 квадратных метров. По предварительной записи начинают принимать клиентов автосалоны: одновременно в здании смогут находиться не более 10 человек.

В Москве в канун праздника Троицы открылись все церкви. После тщательной дезинфекции для верующих стал доступен и основной молельный зал столичной соборной мечети. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на следующей неделе город ждут радикальные изменения в режиме самоизоляции.