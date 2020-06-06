«Несмотря на препоны США»: посол РФ Антонов заявил, что «Северный поток-2» будет достроен

Газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США», - сказал дипломат.

Законопроект о расширении и увеличении санкций в отношении «Северного потока-2» внесли в сенат США 4 июня. Авторы документа считают, что трубопровод угрожает национальной безопасности Штатов.

Напомним, что первые ограничительные меры в Вашингтоне приняли в конце 2019 года. Санкции начали действовать в отношении иностранных компаний, который участвовали в возведении объекта. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что трубопровод будет достроен своими силами.