В Волге обнаружено нефтяное пятно: фото

Саратовская прокуратура начала проверку из-за появления в Волгоградском водохранилище Волги нефтяного пятна. В социальных сетях ведомства опубликованы фотографии с места.

На снимках запечатлено темное пятно в воде и установленные боновые заграждения.

© sarprok.ru, instagram

© sarprok.ru, instagram

© sarprok.ru, instagram

© sarprok.ru, instagram

«Прокуратурой Саратовской области… организована проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в Волгоградском водохранилище реки Волга в районе "Увекского ковша". Совместно со специалистами лаборатории отобраны пробы воды, в целях определения степени загрязнения», - говорится в сообщении надзорного ведомства на странице в Instagram.

По результатам проверки рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования, уточнили в прокуратуре.