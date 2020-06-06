В Волге обнаружено нефтяное пятно: фото
Сотрудники прокуратуры отобрали пробы воды для выяснения уровня загрязнения.
© Фото: Андрей Васильев, РИА Новости
Саратовская прокуратура начала проверку из-за появления в Волгоградском водохранилище Волги нефтяного пятна. В социальных сетях ведомства опубликованы фотографии с места.
На снимках запечатлено темное пятно в воде и установленные боновые заграждения.
«Прокуратурой Саратовской области… организована проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в Волгоградском водохранилище реки Волга в районе "Увекского ковша". Совместно со специалистами лаборатории отобраны пробы воды, в целях определения степени загрязнения», - говорится в сообщении надзорного ведомства на странице в Instagram.
По результатам проверки рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования, уточнили в прокуратуре.