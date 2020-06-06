МИД РФ: Москва поддерживает каирскую инициативу по прекращению огня в Ливии

Москва поддерживает инициативу Каира по прекращению боевых действий в Ливии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По его словам, в России ожидали этой инициативы и знали о ее подготовке.

«Ознакомившись с содержанием предложений президента Египта, мы, конечно, поддерживаем любые предложения, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в Ливии», - сказал Богданов РИА Новости.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 6 июня провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом.

По итогам было объявлено о межливийской инициативе, которая подразумевает прекращения огня в стране с 8 июня и новые условия политического урегулирования, включая равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.