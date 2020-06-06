В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса: есть пострадавшие

В Ингушетии на трассе «Кавказ» в Сунженском районе столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП пострадали почти 20 человек.

«Никто не погиб», - сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

После аварии были госпитализированы несколько пассажиров, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. По факту аварии проводится проверка.