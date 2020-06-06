Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на месяц

Страны ОПЕК+ договорились продлить сделку по снижению добычи нефти еще на один месяц, то есть до начала августа. Об этом сообщило министерство нефти Ирака.

Это значит, что в июле стороны также будут сокращать добычу сырья на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, в проекте коммюнике ОПЕК+ содержится призыв к странам, которые не входят в альянс, внести свой вклад в стабилизацию рынка.

Отметим, что в апреле участники картеля договорились о снижении добычи в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, а с июля и до конца года оно должно было составить 7,7 миллиона баррелей в сутки. С января 2021 года по апрель 2022 года - 5,8 миллиона.

До этого, в марте 2020 года, страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению. Из-за этого мировые цены на нефть упали более чем в два раза, вызвав снижение курса рубля к бивалютной корзине.