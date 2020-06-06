В Коми в рамках акции «Сад памяти» высадили более 9 тысяч саженцев

В республике Коми на территории Нювчимского участкового лесничества прошла акция «Сад памяти». Сотрудники Минприроды региона, лесничеств и лесопожарного центра, волонтеры высадили более 9 тысяч саженцев.

В акции также приняла участие команда «Молодежка ОНФ».

Акция приурочена к 75-летию Победы. В ее рамках на территории республики появилось уже более 50 тысяч новых деревьев.

Принять участие во всероссийском мероприятии может каждый. Посаженное на своем участке дерево можно нанести на интерактивную карту садпамяти2020.рф, после чего будет выдан электронный сертификат участника. В соцсетях акцию можно поддержать по хэштегу #СадПамятиДома.