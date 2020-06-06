Умерла актриса из сериала «Друзья»

Актриса Мэри Пэт Глисон, известная по сериалам «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки», скончалась в США. Ей было 70 лет.

Причиной смерти Глисон стал рак. Менеджер актрисы подтвердил эту информацию Variety, отметив, что «она боролась до конца».

Глисон начала свою карьеру в 1982 году, сыграв эпизодическую роль в сериале NBS «Техас». Всего актриса снялась более чем в 160 фильмах и сериалах, в числе которых «Основной инстинкт», «История Золушки», «Брюс Всемогущий», «Друзья», «Она написала убийство», «Менталист», «Отчаянные домохозяйки», «Анатомия страсти» и многие другие.