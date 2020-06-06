В Японии придумали защитные маски для бассейна
Большинство жителей Японии ходит в бассейны в специальных масках. Их изобрела одна из местных компаний. Разработчики утверждают, что они эффективно защищают от коронавируса.
По данным издания «Асахи», маски сделаны из прозрачного материала, они закрывают рот и нос и при этом не соскальзывают в воде: в них можно и плавать, и нырять.
「プールマスク」も…ジムの感染防止策を動画で紹介 https://t.co/eyhHQZMb5h— テレ朝news (@tv_asahi_news) June 2, 2020
Изначально компания изготавливала данные средства защиты вручную, поэтому их цена за набор из 10 штук составляла около 260 долларов. Из-за увеличения спроса производство было расширено. Разработчики обещали понизить цену, при этом ждать такую маску придется около месяца.
По последним данным, в Японии зафиксировано 17 тысяч зараженных коронавирусом, 915 человек скончались, почти 15 тысяч выздоровели.