В Японии придумали защитные маски для бассейна

Большинство жителей Японии ходит в бассейны в специальных масках. Их изобрела одна из местных компаний. Разработчики утверждают, что они эффективно защищают от коронавируса.

По данным издания «Асахи», маски сделаны из прозрачного материала, они закрывают рот и нос и при этом не соскальзывают в воде: в них можно и плавать, и нырять.

Изначально компания изготавливала данные средства защиты вручную, поэтому их цена за набор из 10 штук составляла около 260 долларов. Из-за увеличения спроса производство было расширено. Разработчики обещали понизить цену, при этом ждать такую маску придется около месяца.

По последним данным, в Японии зафиксировано 17 тысяч зараженных коронавирусом, 915 человек скончались, почти 15 тысяч выздоровели.