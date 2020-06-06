«Где 400 миллионов?»: Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки

В ходе онлайн-встречи с деятелями культуры Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который рассказывал о стоимости нового здания национальной библиотеки.

Губернатор заявил, что на возведение объекта было выделено 615 миллионов рублей.

«Не-не-не, миллиард. По моим данным, 1,2 миллиарда стоит библиотека. 200 - от вас, если вы говорите 600, где 400 миллионов?», - спросил президент.

Цыденов ответил, что власти планируют реконструировать и старое здание.

«Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете», - сказал глава Бурятии.

Отметим, что новый корпус Национальной библиотеки состоит из шести этажей, а также подземного книгохранилища. Объект возводился с 2016 года. Средства были выделены в рамках программы «Развитие культуры и туризма».