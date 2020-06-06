Названы время и место прощания с Кокшеновым

Прощание с актером Михаилом Кокшеновым состоится в 10.30 утра в воскресенье, 7 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

Урна с прахом артиста будет захоронена в фамильном склепе артиста на Новодевичьем кладбище, недалеко от могилы Николая Гоголя.

«Там похоронены мама, бабушка и другие родственники Михаила Михайловича», - написала Воропаева.

Актер скончался 4 июня в лечебном центре в Подмосковье в возрасте 83 лет. По словам его супруги, причиной смерти стали последствия перенесенного инсульта.