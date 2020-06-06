В МИД РФ прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

Все аргументы США, которые они пытаются привести в оправдание выхода из Договора по открытому небу, притянуты за уши. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Мало кто верит в то, что США вдруг одумаются и останутся в Договоре. Аргументы, которыми они пытаются прикрыть свое решение о выходе, притянуты за уши», - заявил он в интервью ТАСС.

Дипломат напомнил, что у России есть претензии к выполнению некоторыми странами своих обязательств по соглашению, есть вопросы и к Вашингтону.

«Однако никому и в голову не приходило выйти из этого соглашения», - сказал Грушко.

Также замглавы МИД добавил, что Москва изучает все возможные опции в связи с выходом Вашингтона из ДОН. О конкретных шагах он не сообщил, но подчеркнул, что интересы РФ будут стоять во главе угла.

О выходе США из Договора по открытому небу 21 мая объявил Дональд Трамп. Он объяснил это тем, что Россия якобы нарушает положения соглашения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что выход Соединенных Штатов из ДОН не является следствием каких-то претензий к РФ или к конкретному документу. По ее словам, Вашингтон просто выходит из всех соглашений, которые связывают ему руки.