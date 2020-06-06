В Минздраве назвали сроки вакцинации от гриппа в России

В России планируют начать вакцинацию против гриппа в конце лета. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Он отметил, что вакцина против гриппа сегодня уже производится.

«Мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация», - сказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

Глава Минздрава добавил, что с учетом ситуации по коронавирусу вакцинацию лучше начать раньше, до периода подъема заболеваемости.