В Минздраве назвали сроки вакцинации от гриппа в России
С учетом ситуации по коронавирусу вакцинацию лучше начать раньше, отметил глава ведомства Михаил Мурашко.
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В России планируют начать вакцинацию против гриппа в конце лета. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
Он отметил, что вакцина против гриппа сегодня уже производится.
«Мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация», - сказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».
Глава Минздрава добавил, что с учетом ситуации по коронавирусу вакцинацию лучше начать раньше, до периода подъема заболеваемости.