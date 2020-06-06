В Татарстане разрешили находиться на улице без масок и перчаток

Перчаточно-масочный режим в Татарстане отменили для общественных мест на открытом воздухе. Изменения ограничительных мер ввели постановлением кабинета министров республики, которое вступает в силу с 8 июня.

Жители региона смогут находиться в парках и скверах и других местах под открытым небом без средств индивидуальной защиты. В закрытых помещениях решим ношения масок и перчаток сохраняется.

По данным на 6 июня, в Татарстане насчитывается 3504 случая заболевания, 3235 человек уже выздоровели. Регион занимает 71 место в России по количеству инфицированных.