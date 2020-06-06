Вице-премьер Чернышенко рассказал, как учреждения культуры будут компенсировать отмененные мероприятия

Люди, которые не смогли посетить культурные мероприятия, отмененные в связи с распространением коронавируса, либо получат деньги за билеты, либо обменяют их на ваучеры. Об этом сообщил вице-премьер Чернышенко на встрече Владимира Путина с деятелями культуры.

«Благодаря вашему поручению у людей теперь будут две возможности - получить деньги за билеты на мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или, если экскурсия или концерт, или спектакль переносятся на другой срок, когда все уже будет хорошо, воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но в другую дату», - отметил заместитель председателя правительство.

Чернышенко подчеркнул, что за ваучеры никаких доплат не потребуется. А деньги учреждения культуры будут обязаны вернуть зрителю в течение шести месяцев. В настоящее время на руках у россиян более 7 миллионов неиспользованных билетов или абонементов.

«Организации культуры оказались в непростой ситуации. Мы исходим из того, что билет - это договор, обязательства по договору нужно выполнять. Как только регион выйдет из режима повышенной готовности, у организаций будет полгода для того, чтобы они вернули гражданам деньги за отмененные мероприятия», - сказал вице-премьер.

В субботу, 6 июня, Владимир Путин поручил деятелям культуры представить свои предложения по выходу из вынужденных каникул без сильных потерь. Он заявил, что у таких организаций после начала работы должен появиться стимул на дальнейшее развитие.