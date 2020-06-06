Попавшего в ловушку из ила дельфина спасли в Приморье

В Приморском крае спасли дельфина, который застрял на мелководье. Зацепившееся за ил плавниками животное нашли случайные прохожие.

Люди заметили дельфина в бухте Амурского залива недалеко от Владивостока. Млекопитающее оказалось на мелководье, вероятно, погнавшись за рыбой. Из-за резкого отлива дельфин не смог вернуться обратно в море. Очевидцы вызвали спасателей и в ожидании поливали животное водой.

Прибывшие специалисты помогли дельфину выбраться на глубину, а затем сопровождали на лодке, чтобы убедиться, что он благополучно ушел в открытое море. Это оказался так называемый серый дельфин, встречающийся в основном у берегов Японии. Животное занесено в Красную книгу.