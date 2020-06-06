В Северной Осетии нашли массовое захоронение солдат Вермахта

В Северной Осетии обнаружено массовое захоронение немецких солдат времен войны. На человеческие кости случайно наткнулись строители, которые копали котлован для будущего дома. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и поисковики.

«Мы сейчас подняли останки пятерых солдат Вермахта, нашли два смертных медальона. Пока расчистка идет, может еще кого найдем. Жетоны попадаются, нашли несколько патронов и личные вещи: расчески, пуговицы», - рассказал представитель поискового отряда «Долг и Честь» Мурат Цахилов.

После завершения раскопок, специалисты приступят к идентификации погибших, тем более что на дне глубокой ямы были найдены несколько медальонов с их именами. Элементы немецкой формы и личные предметы будут переданы в российские музеи.