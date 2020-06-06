Четкость и слаженность: кадры репетиции Парада Победы в Екатеринбурге

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проводят ежедневные тренировки торжественного прохождения военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге.

В ходе тренировок военнослужащие оттачивают слаженность и синхронность движений в парадном строю, а также отрабатывают выполнение воинского приветствия и ответа на поздравление командующего парадом.

Занятия проходят с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение распространения коронавирусной инфекции и других заболеваний.

В этих целях весь личный состав обеспечили перчатками, медицинскими масками и антисептиками. В местах тренировок организовано дежурство специалистов медицинской службы, а интервалы между парадными расчетами увеличены вдвое.

Командованием предприняты меры по ограничению контактов участников парадных тренировок с другими военнослужащими и гражданскими служащими.