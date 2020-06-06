Путин рассказал о темпах снятия ограничений в России

В России будут стремиться к тому, чтобы выходить из ограничений по коронавирусу осознанно и спокойно, но как можно быстрее. Об этом на совещании с деятелями культуры заявил президент Владимир Путин.

«Будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее, осознанно, спокойно, но как можно быстрее», - сказал он.

Глава государства отметил, что к снятию ограничений страна подойдет тем быстрее, чем дисциплинированнее она подойдет к проведению необходимых мероприятия против коронавирусной инфекции.