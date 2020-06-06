Стрельба в Кизляре: кадры с места происшествия у больницы

В городе Кизляре республики Дагестан произошла стрельба. Паблик «Проблемы Дагестана» опубликовал в Instagram видео, снятое на месте происшествия. По информации очевидцев, неизвестный открыл огонь по двум гражданским лицам. Стрельба произошла напротив городского роддома.

Ранее сообщалось, что в ходе стрельбы были ранены два человека, которых увезли на скорой. Неизвестный, открывший огонь, объявлен в розыск.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.