В МЧС рассказали подробности операции по ликвидации последствий ЧП в Норильске

Территорию, пострадавшую вследствие разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, поделили на два боевых участка. Первый - это хранилище нефтепродуктов, второй - водная территория. Об этом рассказал первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.

«Что касается первого боевого участка, то в настоящее время собрано 3670 кубических метров грунта, вместо него завезена песчано-гравийная смесь», - отметил замминистра.

Чуприян заявил, что сотрудники МЧС за сутки собрали 700 тонн водонефтяной смеси.

«Сейчас 400 человек работает на ликвидации чрезвычайной ситуации, техники - 126 единиц, в том числе 8 воздушных судов», - сказал чиновник.

Инцидент в Норильске произошел 29 мая. В результате разгерметизации резервуара с нефтепродуктами более 20 тысяч тонн топлива вылилось в окружающую среду, был загрязнен грунт и две реки. Владимир Путин поручил объявить в регионе режим ЧС федерального уровня. А глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что компания полностью оплатит восстановление экологии в Норильске.