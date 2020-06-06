Новый театральный сезон в России может начаться со зрителями

Новый сезон в театрах России может начаться со зрителями. Об этом на совещании президента Владимира Путина с деятелями культуры сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Артисты находятся на каникулах до сентября-октября, к их окончанию ситуация с коронавирусом, как ожидается, улучшится, уточнила она.

«Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре», - сказала она.

Попова добавила, что в ближайшее время будут изданы рекомендации по работе театров, которые Роспотребнадзор разрабатывает совместно с деятелями культуры.