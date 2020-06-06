Путин поручил внести предложения по выходу учреждений культуры из каникул с минимальными потерями

В общенациональном плане восстановления экономики необходимо учесть вопросы деятельности культуры, а в национальные проекты внести соответствующие корректировки. Об этом заявил Владимир Путин.

«Культура вошла в перечень отраслей, которые получили дополнительные меры государственной поддержки. Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной нормальной жизни, идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем и вопросы деятельности учреждений культуры», - сказал глава государства на встрече с деятелями культуры.

Президент РФ попросил руководителей театров, музеев, концертных залов и других учреждений этой сферы представить свои предложения по выходу из вынужденных каникул. Путин сообщил, что деятели культуры должны понести минимальные потери и получить стимулы для дальнейшего развития.