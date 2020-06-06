Путин рассказал о корректировках в нацпроектах по культуре

Президент России Владимир Путин во время встречи с деятелями культуры по случаю Дня русского языка заявил, что необходимо внести корректировки в нацпроектах, в том числе по культуре.

«Все такие решения, и об этом мы с коллегами из правительства договорились, будут вырабатываться прямо в контакте с профессиональным сообществом, с представителями ключевых сфер, к которым, без всякого сомнения, принадлежит культура», - объяснил Путин.

По его словам, сейчас идет возвращение к привычной жизни и осуществляется доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы.

Президент также подчеркнул, что сфера культуры должна получить стимул для развития после пандемии коронавируса. Он попросил деятелей культуры представить свои идеи предложения, чтобы театры, музеи, концертные залы вышли по-максимуму безболезненно из вынужденных каникул. При этом Владимир Путин подчеркнул жизнеспособность культуры в стране в последние месяцы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин допустил перенос сроков выполнения некоторых национальных проектов. Президент подчеркнул, что необходимо очень грамотно распорядиться высвобождающимися ресурсами от переноса нацпроектов.