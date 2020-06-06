Путин назвал русский язык основой национальной идентичности

Русский язык объединяет народы России и является основой национальной идентичности. Об этом на встрече с деятелями культуры заявил президент страны Владимир Путин.

«Для нашей страны русский язык - много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием», - сказал он.

Путин также отметил, что русский язык уникален по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте.

День русского языка отмечается в стране 6 июня. Он приурочен ко дню рождения Александра Пушкина.