Стена огня до неба: опубликованы кадры крупного пожара в Калифорнии

На складе, который используется как распределительный центр компании Amazon, произошел крупный пожар. Инцидент случился в американском городе Редлендс (штат Калифорния).

По данным CNN, возгорание началось около 5:30 в пятницу, 5 июня, по местному времени (15:30 мск). В результате происшествия рухнули целые секции здания и крыша склада.

Как сообщил официальный представитель мэра Редлендса Карл Бейкер, в ликвидации огня принимали участие не только местные пожарные, но и со всего округа Сан-Бернардино, а также из близлежащих частей.

На момент начала ЧП в помещении находились около 100 сотрудников компании. Все они смогли покинуть горящий объект без посторонней помощи. Информации о пострадавших в настоящий момент нет. Причины возникновения пожара выясняют местные экстренные службы.