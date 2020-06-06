СМИ узнали о планах США ввести санкции против нескольких десятков танкеров
Агентство Reuters сообщило, что США планируют ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы.
Издание также подчеркивает, что ряд ограничений могут быть обнародованы в ближайшее время, некоторые - чуть позже, но в том случае, если торговля с Венесуэлой будет продолжаться.
Меры могут коснуться 25 супертанкеров, которые перевозят до двух миллионов баррелей нефти, и 17 более мелких судов.
«Итоговый эффект может стать ясным сигналом для всех судовладельцев: считайте Венесуэлу запретной зоной», — подчеркивается в статье.
Ранее США наложили санкции на четыре судовладельческие компании, в том числе на их корабли, за то, что они перевозили нефть из Венесуэлы. Минфин США считает, что они перевозили нефть в феврале—апреле текущего года.