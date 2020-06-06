Путин подписал указ о «мигалках» для ФСИН и приставов

Владимир Путин подписал указ об изменении перечня государственных органов, транспортные средства которых оборудуются специальными сигналами. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 5 июня, на портале правовой информации.

«Внести в перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, дополнить пунктом ФСИН России, ФССП России», - говорится в документе.

Ранее в перечень государственных структур, которым разрешено оборудовать свои машины «мигалками», входила 21 структура, в том числе федеральные и региональные власти. Федеральной службе исполнения наказаний и Федеральной службе судебных приставов разрешено оснастить «мигалками» по одному автомобилю. Таким образом общее число автомобилей со специальными световыми и звуковыми сигналами увеличилось до 641.