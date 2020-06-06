Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин подписал указ о «мигалках» для ФСИН и приставов

Тамара Астапенкова
01:04 06.06.2020
Общее число автомобилей со специальными световыми и звуковыми сигналами увеличилось до 641. 
Путин подписал указ о «мигалках» для ФСИН и приставов
© Фото: Илья Питалев РИА Новости

Владимир Путин подписал указ об изменении перечня государственных органов, транспортные средства которых оборудуются специальными сигналами. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 5 июня, на портале правовой информации.

«Внести в перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, дополнить пунктом ФСИН России, ФССП России», - говорится в документе.

Ранее в перечень государственных структур, которым разрешено оборудовать свои машины «мигалками», входила 21 структура, в том числе федеральные и региональные власти. Федеральной службе исполнения наказаний и Федеральной службе судебных приставов разрешено оснастить «мигалками» по одному автомобилю. Таким образом общее число автомобилей со специальными световыми и звуковыми сигналами увеличилось до 641. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.06.2020, 13:45
Песков назвал условия вступления в силу поправок к Конституции
Дата06.06.2020, 02:11
В России появится пятый военный округ
Дата05.06.2020, 10:28
Валерий Брагин стал главным тренером российской сборной по хоккею
Дата05.06.2020, 15:37
На форуме «Армия-2020» представят экспозицию из 23 танков и бронеавтомобилей
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:11 Армия
В России появится пятый военный округ
01:54 В стране и мире
Стрельба в Кизляре: кадры с места происшествия у больницы
01:29 В стране и мире
Есть раненые: у больницы в Дагестане произошла стрельба
01:04 В стране и мире
Путин подписал указ о «мигалках» для ФСИН и приставов
00:40 В стране и мире
На фоне беспорядков: Захарова рассказала, сколько россиян желает скорее покинуть США
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Громкий хлопок и столб пламени: взрыв на АЗС в Атырау сняли на видео
За минуты до катастрофы: мужчина успел отправить матери селфи перед гибелью
Видео
Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Диетолог назвала самый опасный для здоровья суп
Ученые предупредили о вреде сиропов от кашля при COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.