Нарышкин назвал «гнусной провокацией» решение Чехии о высылке дипломатов

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал решение чешских властей о высылке российских дипломатов из стран. Накануне чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников Россотрудничества в Праге объявлены персонами нон гранта.

«Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей», - объяснил

Ранее в российском МИДе заявили, чешские власти, которые приняли решение о высылке двух российских дипломатов, получат адекватный ответ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что данная ситуация будет учтена при формировании российской линии в отношении республики.