Нарышкин назвал «гнусной провокацией» решение Чехии о высылке дипломатов
Ранее в Праге заявили, что инцидент с ядом нанес ущерб «доброму имени» России.
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал решение чешских властей о высылке российских дипломатов из стран. Накануне чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников Россотрудничества в Праге объявлены персонами нон гранта.
«Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей», - объяснил
Ранее в российском МИДе заявили, чешские власти, которые приняли решение о высылке двух российских дипломатов, получат адекватный ответ.
Кроме того, в ведомстве отметили, что данная ситуация будет учтена при формировании российской линии в отношении республики.