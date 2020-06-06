Путин поручил создать национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин отдал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетической информации. Это следует из документа, который был опубликован пресс-службой Кремля.

База должна будет включать в себя разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств.

Кроме того, глава государства распорядился обеспечить со следующего года ежегодное выделение средств из бюджета на создание и функционирование данной информационно-аналитической системы.

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ. Кабинету министров также приказано организовать повышение квалификации педагогических работников, преподающих в этой области.