В Дагестане односельчане пытались отбить у полиции подозреваемого в убийстве мужчину: видео

В Дагестане толпа попыталась отбить у полицейских мужчину, который подозревается в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по республике.

На видео, которое публикует СК РФ, видно, как машина перевозит подозреваемого из ИВС в СИЗО, однако его родственники пытаются этому воспрепятствовать. В полиции объяснили, что родные и знакомые подозреваемого не согласны с тем, что его можно считать виновным.

Тем не менее, мужчина признался в совершенном преступлении. Однако, по его словам, он сделал это в целях самообороны. Как объяснил подозреваемый, его 41-летний сын был наркоманом и набросился на него с ножом, в связи с чем ему и пришлось выстрелить.

Инцидент произошел в селе Верхнее Казанище 3 июня. Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его медикам не удалось.