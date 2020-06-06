Есть раненые: у больницы в Дагестане произошла стрельба

В пятницу, 5 июня, в республике Дагестан у городской больницы города Кизляра произошла стрельба. По предварительной информации, неизвестный открыл огонь по двум гражданским лицам.

«В Кизляре только что была перестрелка. Молодые люди что-то не поделили. Есть пострадавшие, которых увезли на скорой», - сообщил паблик «Так и живем» в Instagram.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По информации ОМВД по городу Кизляру, неизвестный объявлен в розыск. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

По непроверенной информации, в ходе стрельбы ранения получили два человека. Их увезли с места происшествия на машинах скорой помощи.