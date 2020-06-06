Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения РФ сообщило о регистрации препарата для лечения осложнений коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что лекарство носит название Левилимаб.

«Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на ещё один препарат для лечения COVID-19. Препарат Левилимаб (торговое наименование «Илсира») стал вторым препаратом, зарегистрированным по ускоренной процедуре», - подчеркнули в министерстве.

Лекарство планируют применять в терапии для пациентов, страдающих от одного из осложнений инфекции - так называемого «цитокинового шторма». Пациенты с таким осложнением переносят инфекцию очень тяжело, и вероятность летального исхода для них возрастает, пишут «Известия». При этом само осложнение представляет собой чрезмерную воспалительную реакцию организма на проникновение вируса, которая вызывает повреждение тканей.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что россияне будут получать препарат от коронавируса «Авифавир» бесплатно в рамках ОМС.

По его словам, клинические испытания позволяют считать «Авифавир» одним из наиболее многообещающих лекарств в мире.