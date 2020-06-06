«Почти целый день сплю»: Алиса Фрейндлих рассказала о состоянии своего здоровья

Советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих прокомментировала «Звезде» состояние своего здоровья, отметив, что находится на самоизоляции и почти целыми днями спит.

«Не могу говорить, только что проснулась. Вот так я и переживаю самоизоляцию. Почти целый день сплю», - отметила артистка.

На вопрос журналистки о том, как себя чувствует знаменитая актриса и являются ли правдой информация «Комсомольской правды» о том, что у Фрейндлих серьезные проблемы с сердцем, Алиса Бруновна отказалась отвечать.

«Не надо задавать таких вопросов. Я не хочу на них отвечать. Все нормально, жива пока», - лаконично ответила артистка.

Напомним, ранее издание писало о том, что 85-летняя звезда в данный момент находится на самоизоляции в своей квартире в Санкт-Петербурге. Несмотря на плохое самочувствие и проблемы с сердцем, Алиса Бруновна тест на коронавирус не делала и пока не собирается.

При этом в Большом Драматическом театре, где с 1983 года играет Фрейндлих, пояснили, что поводов для серьезных опасений за артистку нет.

Напомним, актриса Алиса Фрейндлих известна зрителям по ролям в таких известных фильмах, как «Служебный роман»,«Три мушкетера», «Жестокий романс», «12 стульев». Артистка является обладательницей двух национальных премий «Золотая маска» и четырех премий Российской Академии кинематографических искусств «Ника».

Ранее сообщалось о том, что в начале года Алиса Фрейндлих была удостоена «Золотого орла» за вклад в российский кинематограф. Награду любимой актрисе вручил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.