От Подмосковья до Тихого океана: военный пенсионер рассказал о пешем путешествии по России

Андрей Шарашкин путешествует по бескрайним просторам нашей страны уже два года. Возможно, в этом не было бы ничего необычного, если бы он не делал это пешком.

За спиной у русского Фореста Гампа целых семнадцать тысяч километров. Однажды он вышел из дома в подмосковном Жуковском и пошел изучать Россию. Начал с путешествия на юг, в Краснодарский край, а потом вдоль границы прошел 32 региона.

Каждый день мужчина преодолевает от 20 до 40 километров. С начала путешествия сменил уже четыре пары обуви. С пятой тоже скоро придется распрощаться.

Андрей Шарашкин - военный пенсионер. Он дошел до Тихого океана, развернулся и сейчас держит путь в Комсомольск-на-Амуре. Останавливается, в поселках, деревнях, а то и вовсе в лесу или в чистом поле.

Пример путешественника показывает, как иногда мало нужно человеку. Все вещи, которыми он пользуется на протяжении последних двух лет, помещаются в небольшом походном рюкзаке.

Его цель - изучить историю страны, увидеть ее своими глазами. Видеозаписи и фотографии путешественник прямо в палатке обрабатывает и публикует в своих соцсетях. Блог «Пешком по России» собрал более 7 тысяч подписчиков. Здесь уже появилась запись и о встрече с группой «Звезды».

«Во время съемок очень часто приходилось ходит туда и обратно. Я даже пошутил, что пять часов съемок - это три минуты эфира. После ребята угостили меня армейским сухпайком и подарили один комплект мне. Сфотографировались вместе. Когда ребята уехали я завалился спать от усталости», - поделился впечатлениями путешественник.

Во время военной службы Андрей Шарашкин был инструктором и обучал спецподразделения выживанию в безлюдной местности. Когда он заходит в лес, кажется, видит его насквозь: сразу может сказать, где лучше разбить лагерь и какие растения подойдут для употребления в пищу, а какие для целебных настоев.

За два года путешествия бывало всякое: окружила стая волков в степях Калмыкии, вывихнул ногу в Омской области, украли вещи в Алтайском крае. В заброшенном доме в небольшой деревеньке Алтамаш Кемеровской области военный пенсионер нашел чудом сохранившуюся старинную икону, оказалось, что это Казанской Божьей Матери, написанная в начале XX века. Путешественник взял ее с собой и отдал в краеведческий музей в Новокузнецке. Вот такие эпизоды - именно то, что заставляет забыть о всех невзгодах и продолжать путь.

Путешественник решил пройти более 40 тысяч километров по России. Это как если идти по экватору вокруг земного шара. Каждый прожитый день и пройденный километр он заносит в блокнот, чтобы в конце пути издать книгу. Название для нее уже есть, но пока оно известно лишь автору и его дневнику.