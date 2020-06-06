Мишустин сообщил о росте интереса к изучению русского языка в разных странах мира

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил граждан страны с Днем русского языка. Поздравительная телеграмма была опубликована на официальном сайте кабинета министров.

В документе, в частности, говорится, что данный праздник объединяет наших соотечественников в России и за ее пределами. При этом Мишустин подчеркивает, что с каждым годом в разных странах растет интерес к изучению русского языка.

«Увеличивается число тех, кто хочет читать в оригинале произведения Чехова, Достоевского и Толстого, лучше узнавать нашу страну, ее историю и традиции», - отметил премьер.

При этом глава правительства напомнил, что русский язык - это один из самых богатых языков мира, который является языком великой культуры и международного общения.

День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина.