В США сравнили сравнили скафандр SpaceX с российским «Соколом»

Профессор Университета Северной Дакоты Пабло Де Леон рассказал, почему американский скафандр SpaceX не подойдет для полета на российском корабле «Союзе», а также сравнил его с российским скафандром «Сокол».

«SpaceX использует один комбинированный шлангокабель для подачи воздуха, кислорода, коммуникаций. Совмещение (систем скафандра и корабля «Союз») потребует серьезных модификаций», - подчеркнул Де Леон.

Эксперт также отметил, что скафандры, в которых астронавты совершили первый полет на Crew Dragon,как и российские «Сокол», разработаны исключительно для использования на борту космического корабля. Также они необходимы для защиты астронавтов в случае непредвиденной разгерметизации корабля, пишет РИА Новости.

Говоря о сходстве американских новинок и российского «Сокола», Де Леон рассказал о системах закрытия их шлемов. В скафандрах Boeing и SpaceX, как и в российском, шлем интегрирован в них и имеет «раковинное» закрытие, а не отдельный шлем.

«Я пробовал скафандры "Сокол" раньше, и я предпочитаю такую систему той, что закрывается между ног, которую, кажется, не так легко снимать и одевать в закрытом пространстве космического корабля», - заключил американский эксперт.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал о роли России в стыковке с МКС Crew Dragon. По его словам, в пилотируемом космическом корабле компания Илона Маска SpaceX использовала российские комплектующие. Благодаря им была проведена успешная с автоматическая стыковка с МКС.