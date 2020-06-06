Полиция и спасатели ищут шестилетнего ребенка, пропавшего в Башкирии

Спасатели, волонтеры и сотрудники полиции ищут 6-летнего ребенка, который вышел в пятницу, 5 июня, гулять в башкирском селе и пропал. На месте происшествия на данный момент работают спецотряды, криминалисты совместно с сотрудниками МВД и МЧС.

«Предварительно установлено, что днем 5 июня 2020 года мальчик вышел из дома в деревне Урмантау Салаватского района, после чего ушел в неизвестном направлении.

Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали его поиски и обратились в правоохранительные органы.