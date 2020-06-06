Полутеневое лунное затмение в небе над Екатеринбургом сняли на видео

В ночь на 6 июня жители Екатеринбурга могли наблюдать полутеневое лунное затмение. Во время этого редкого явления Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию, в результате чего земная тень частично затемняла поверхность естественного спутника нашей планеты.

Смотреть за этим процессом было весьма сложно, поскольку в этот раз потемнела, и то незначительно, лишь южная часть лунного диска. Максимальное погружение Луны в полутень произошло в 0:25 по местному времени.

Многие уральцы успели запечатлеть явление и поделились кадрами в социальных сетях. Некоторые очевидцы отмечали, что при восхождении Луна была окрашена в розовый цвет, а в момент погружения светила ярко желтым оттенком.

Завершилось зрелище в 02:04 по местному времени.