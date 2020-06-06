Более 700 тонн нефтяной смеси собрали в Норильске на место разлива

Замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил, что более 700 тонн нефтяной смеси было собрано на месте разлива дизельного топлива в Норильске.

«В целом по нарастающей собрано более 700 тонн водно-нефтяной смеси. Абсорбирована территория на площади 14,6 тысячи кв. м. Это береговая зона. Потрачено пять тонн сорбента. Завезено достаточное количество емкостей, порядка восьми тысяч кубов, - объяснил Чуприян.

Он также подчеркнул, что активная фаза операции по ликвидации последствий происшествия в Норильске займет около 14 дней.

Напомним, инцидент в Норильске произошел в пятницу, 29 мая. В результате разгерметизации на ТЭЦ-3 резервуара в окружающую среду попало более 20 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. После происшествия в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.