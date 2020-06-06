В Москве число вылечившихся от коронавируса превысило 100 тысяч

Общее число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве за сутки увеличилось на 3 073 и сейчас составляет 100 431. Такое заявление сделала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чиновница также сообщила, что после лечения медики проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека опасной инфекции. При выписке каждый пациент, кому необходимо какое-то время находиться дома, получает соответствующие рекомендации.

Вылечившимся жителям столицы, по словам Раковой, врачи предлагают стать донорами плазмы.

«Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00», - добавила заместитель мэра.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который вылечился от COVID-19, не имеет хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Москвичи, выздоровевшие от коронавирусной инфекции, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от данного заболевания на дому.

В России сейчас официально подтверждено 449 834 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 212 680 человек, 5 528 пациентов, к сожалению, скончались.