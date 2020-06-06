«Вы никогда не забудете ее вкус»: В Китае восхитились качеством российской колбасы

Китайские СМИ рассказали, почему жители КНР обожают есть российскую колбасу и чем она отличается от местной продукции. Автор статьи в издании Sina отмечает, что, когда разговор заходит о вкусной колбасе, сразу вспоминаются «невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы».

Эксперт посетовал на то, что в Китае есть много колбас, но все они разительно отличаются от российских: в последних намного больше мяса. В то время как местная продукция чаще всего сделана из постного мяса и имеет слабо выраженный вкус.

Также в китайских колбасах, по мнению автора статьи, содержится очень много крахмала. При этом купить настоящую и вкусную колбасу удается редко. Покупка нескольких палок русской колбасы действительно бьет по кошельку.

По мнению эксперта, русская продукция вкуснее и из-за того, что в России едят больше мяса и меньше овощей и зелени.

«Поэтому они разбираются в мясе намного лучше людей из других стран, и колбасы, приготовленные ими, будут более вкусными. Раз попробовав, вы никогда не забудете ее вкус», - подчеркивает журналист.

Ранее сообщалось, что в Минздраве объяснили, какое количество колбасы можно есть без вреда. Диетолог подчеркнул, что необходимо учитывать общий рацион человека и его физическую активность.