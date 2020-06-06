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Национализм и фальсификация: как Латвия борется с собственной историей запретом георгиевской ленточки

Диана Сирази
02:00 06.06.2020
Руководство политической партии «Русский союз Латвии» готовит многотысячный митинг против запрета георгиевской ленточки. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay

В Латвии готовится митинг против запрета на ношение и демонстрацию георгиевских ленточек. Накануне, комиссия Сейма одобрил поправки, запрещающие ношение этого символа победы в Великой Отечественной войне на публичных мероприятиях. Воспрепятствовать столь циничному национализму и фальсификации истории решила партия «Русский Союз Латвии».

Алвис Пилагс - коренной житель Риги, не торопясь прогуливается по городу с георгиевской лентой на груди. Пока еще выйти на улицу с символом победы он может, но в ближайшем будущем может стать нарушителем закона.

«Люди думают, как их будут осуждать за ношение георгиевской ленточки, это недопустимо. Поэтому я считаю, что есть праздник 9 мая, люди, одевайте георгиевские ленточки, люди, помните, тех, кто погиб ради нас», - призвал всех неравнодушных Алвис.

Латвия давно ведет войну с историей - в Сейме предлагают запретить ношение георгиевских лент на любых мероприятиях, праздничных шествиях и пикетах. Пока документ не приняли, но Комиссия по правам человека и общественным делам уже поддержала законопроект.

«Принимая во внимание идеологию России в отношении республик бывшего СССР, у Латвии есть все основания видеть достаточную угрозу ее демократической системе и безопасности. Запретив георгиевские ленточки, мы ограничим проявления пропаганды», - считает депутат Сейма Янис Иесалниекс.

Конечно, больнее всего эти слова бьют по ветеранам и по людям, которые помнят своих героев. Каждый год 9 мая у монумента освободителям Риги собираются тысячи граждан Латвии.

«Это атрибутика непосредственно мероприятия, а для многих символ традиции семьи. Ни в одной стране ЕС ленточка не запрещена, в Литве, Эстонии тоже запрета нет. Георгиевская ленточка - это символ борьбы», - уверен член правления латвийского антинацистского комитета Андрей Погор.

Запрет на символ победы, как очередной приступ русофобии, и многие поддаются этим настроениям. В Юрмале 9 мая в ресторан не пустили семью с георгиевскими лентами. В прошлом году уже запретили носить военную форму времен СССР и всю символику того времени, а ведь в рядах Красной армии во время войны служили больше 70 тысяч латышей. Республика была оккупирована одной из первых советских. Рижская наступательная операция по освобождению столицы и всей Прибалтики продолжалась около месяца. В сражениях с фашистами погибли около 150 тысяч солдат советской армии.

«Мы никому не позволим плевать в тот символ, который представляет собой георгиевская ленточка. И если на митинги за русские школы вышли десятки тысяч людей, то за такой плевок выйдут сотни тысяч», - предупредил глава партии «Действие» Руслан Панкратов.

Партия «Русский союз Латвии» готовит митинг в ответ на запрет георгиевских лент. Для миллионов людей не только в России это символ памяти и свободы, а также наша благодарность тем, кто спас мир от фашизма. 

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