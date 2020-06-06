На фоне беспорядков: Захарова рассказала, сколько россиян желает скорее покинуть США

Число граждан РФ, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков и акций протеста, растет с каждым днем. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова «Парламентской газете».

«Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять», - пояснила Захарова.

Напомним, что с конца мая в США начались беспорядки в связи с гибелью при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда. Полицейский придавил коленом шею мужчины и удерживал его в таком положении более восьми минут. Четверо стражей порядка, участвовавших в задержании, уволены. Одному предъявлено обвинение в убийстве, остальным – пособничество и подстрекательство к убийству.

Мария Захарова рассказала, что еще две недели назад США в вопросе возвращения граждан домой не считались самой «горячей точкой».

«В основном «разгружали» Юго-Восточную Азию. Наступило лето, на Ближнем Востоке температура зашкаливает — все больше просьб о назначении вывозного борта стало поступать оттуда», - сообщила официальный представитель МИД.

На фоне этого в США все было более менее благополучно, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию. У многих россиян в стране живут родственники и друзья. Там продолжали работать магазины и аптеки. Но когда начались беспорядки и мародерство, ситуация с вывозными рейсами изменилась: дополнила Захарова.