В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 58 человек, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием в столице.

Накануне сообщалось о смерти 57 пациентов с коронавирусом. Таким образом общее число смертей от COVID-19 в Москве увеличилось с 2 806 до 2 864 человек.

Ранее в московской мэрии заявили, что в городе пройден самый острый период ограничений по коронавирусу. Столичный градоначальник Сергей Собянин пообещал, что на следующей неделе будут приняты более радикальные и серьезные решения по снятию ограничений в Москве. Он уточнил, что новые послабления нужно вводить только через семь дней после введения предыдущих.