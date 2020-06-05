Громкий хлопок и столб пламени: взрыв на АЗС в Атырау сняли на видео

На одной из автозаправочных станций в казахстанском Атырау прогремел взрыв. Кадры инцидента разместили в Сети очевидцы.

На записи видно сильное воспламенение, а спустя какое то время раздается мощный хлопок, после чего в небо устремляется огромный огненный столб.

Как стало известно местным СМИ, инцидент произошел в результате утечки газа.

«В городе Атырау по улице Атамбаева на территории ТОО "ПромГаз", во время слива газовоздушной смеси произошла утечка газа, а также взрыв с последующим возгоранием кабины автоцистерны марки "Форд". При взрыве было разрушено рядом стоящее здание в 60-70 метрах», - приводит «Казахстанская правда» сообщение экстренных служб.

В ликвидации огня принимали участие 25 пожарных и 4 единицы спецтехники. К настоящему моменту пламя потушено.

В результате ЧП пострадали 4 человека. Они получили ожоги и были доставлены в лечебные учреждения.