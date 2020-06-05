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Эксперт рассказал, каких «неприятных сюрпризов» ждать от магнитных бурь в июне

Виктория Ивашечкина
09:27 05.06.2020
По его мнению, из-за вспышек может ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS.
Эксперт рассказал, каких «неприятных сюрпризов» ждать от магнитных бурь в июне
© Фото: UKT2, Pixabay

В ближайшие дни ожидаются магнитные бури, которые, по сообщениям ряда СМИ, могут привести к ухудшению состояния здоровья метеозависимых людей. По словам руководителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Сергея Гайдаша, сейчас примерно середина «магнитного» цикла, поэтому ожидать крупных бурь не стоит. Хотя, оговорился он, сюрпризы возможны.

«Бурь сейчас нет, причем нет уже несколько лет. Лет через шесть будет максимум активности. С другой стороны, Солнце может иногда на пустом месте что-то создать. Может и так произойти, поэтому мы не даем нулевую вероятность того, что что-то будет», - отметил эксперт.

Он напомнил, что в 2017 году наблюдались мощные магнитные бури, когда уже начался спад солнечной активности, но Солнце «собралось с силами» и на нем появилось пятно.

По его словам, в июне из-за вспышек может ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS. По мнению эксперта, в этот раз магнитные бури не окажут сильного влияния на здоровье людей.

«Есть много воздействий космической погоды, источником которой является Солнце. Но в этих явлениях есть периодичность, потому что есть одиннадцатилетний цикл солнечной активности», - уточнил Гайдаш в разговоре с Радио Sputnik.

Ранееученый рассказал, почему не стоит бояться магнитных бурь. По его словам, на сегодняшний день в мировом научном сообществе сейчас нет единого мнения о негативном влиянии магнитных бурь на здоровье человека. 

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