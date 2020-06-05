Полувековой рекорд по выпавшим осадкам побит в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что рекорд 51-летней давности по количеству выпавших осадков был побит 4 июня в Москве.

«Вчера выпало 29 миллиметров осадков. Состоялся рекорд по суточному количеству осадков. До этого был 25 миллиметров в 1969 году для даты 4 июня», - объяснил специалист.

Напомним, на днях мощный циклон, накрывший Центральную Россию, привел к рекордному количеству выпавших осадков в виде дождя. Так, Новосибирск затопило проливными дождями всего за пару часов. А в Белгородской области ураганный ветер с дождем и градом, по словам местных жителей, крушил все вокруг: ломал деревья, переворачивал машины, срывал кровлю с домов.

Рекордное количество осадков выпало и в Подмосковье: разлившаяся из-за осадков река Торгоша доставила немало проблем жителям Сергиева Посада.