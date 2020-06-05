Диетолог назвала самый опасный для здоровья суп

Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что самым опасным супом для людей, страдающих сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.

Она отметила, что значительный вред организму приносят насыщенные жиры, которые содержатся в ингредиентах солянки: колбасах, сосисках и копченостях.

Врач подчеркнула, что другие компоненты супа: лимон, каперсы и соленья строго противопоказаны людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, пишет E1.ru.

Более того, по мнению Торопыгиной, из-за своего агрессивного состава такой суп противопоказан людям, у которых есть проблемы с ЖКТ. Диетолог напомнила, что если животных кормили антибиотиками, в бульон могут попасть вредные вещества, оказывающие негативное влияние на организм человека.