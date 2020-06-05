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Водка и шашлык: в Роскачестве назвали наиболее безопасные и опасные пищевые продукты

Роман Захаров
08:26 05.06.2020
Наиболее безопасными продуктами питания в РФ признали водку, растительное масло, сушки, гречку и сметану.
Водка и шашлык: в Роскачестве назвали наиболее безопасные и опасные пищевые продукты
© Фото: Henryk Niestrój, Pixabay

Роскачество по итогам собственных исследований признало наиболее безопасным продуктом в России водку. Об этом говорится в сообщении организации.  

«Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло», - информирует Роскачество.

Процент безопасных торговых марок водки от общего количества исследованных составил 97,9%, нерафинированного подсолнечного масла - 88,2%.

В топ-5 безопасных пищевых продуктов по версии Роскачества, помимо водки и растительного масла, вошли сушки (81,8% безопасных торговых марок от общего числа исследованных), гречневая крупа (72,2%) и сметана (72%).

При этом наиболее опасными продуктами в РФ специалисты назвали шашлык из свинины (безопасными признано только 37,5% от проверенных торговых марок), глазированные ванильные сырки (36,8%), коньяк (34%), сервелат (27,7%) и сухие завтраки (27%).

Хоть водка и признана экспертами Роскачества безопасным продуктом, но, все же, стоит напомнить, что чрезмерное употребление любого алкоголя является губительным для здоровья. Так, ранее в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава назвали смертельно опасную для человека дозу водки.

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